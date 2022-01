Lazio, Sarri: “Lotito, mai sentito parlare di un giocatore. Il mio rinnovo…”

Le parole dell'allenatore biancoceleste dopo la partita contro l'Atalanta finita zero a zero

Maurizio Sarri dopo lo zero a zero contro l'Atalantadella sua Lazio ha parlato della prestazione dei suoi: «I 120 minuti giocati qualche giorno fa hanno pesato tanto. Equilibrio? No, dal punto di vista offensivo negli ultimi venti metri di campo abbiamo avuto difficoltà ma fino a lì siamo arrivati con continuità. L'Atalanta era in difficoltà ma i difensori ce li aveva tutti e ha fatto partita per non subire. Quei giocatori gli hanno fatto comodo», ha spiegato.