I concetti espressi nel post della gara contro la Lazio. li ha ribaditi alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Maurizio Sarri e la sua Juve si giocano lo scudetto e ha assicurato che sono concentrati solo su quello. «Abbiamo ancora quattro punti da fare ed è difficile per noi e per gli altri club. Dobbiamo rimanere concentrati sulle singole gare, prima l’Udinese e poi la Samp. Perché essere vicini ad un obiettivo nello sport non vuol dire nulla. È dura per tutti».

Poi ha risposto anche ad una domanda sulle critiche incassate in questo periodo: «Le critiche nei miei confronti? Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno…Ma mi interessano relativamente, sono opinioni di altre persone su una materia in cui penso di saperne di più. Magari mi sbaglio ma lasciatemi essere presuntuoso», ha detto. (Fonte: SS24)