Sarri: “Non si può vincere contro Roma e Inter e poi perdere così. Valutiamo ritiro”

L'allenatore biancoceleste ha parlato dopo la sconfitta per 4 a 1 contro il Verona che arriva dopo le vittorie contro Mourinho e Inzaghi

«Mi aspettavo una Lazio consapevole dell'importanza della partita contro il Verona e della difficoltà. Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continuità. Una squadra non può vincere contro Roma e Inter e poi perdere 3 0 a Bologna e 4 a 1 con il Verona con tutto il rispetto per le squadre avversarie che comunque stanno facendo un buon campionato». Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro la formazione di Tudor si è riferito anche alla vittoria contro i nerazzurri e ha aggiunto: «Non è un rendimento logico. Mi lascia pensare che a livello di mentalità abbiamo passi enormi da fare. L'up e down è vero che c'è. Sicuramente l'EL porta via energie, ma oggi sinceramente in campo c'erano solo due dei giocatori in campo giovedì. Toglierei quindi dalle motivazioni la mancanza di energie fisiche».