Tecca: “De Zerbi è stato chiaro. Il suo Sassuolo reagirà contro l’Inter”

Il giornalista di Skysport ha parlato della sfida dei nero-verdi contro il Torino e si è soffermato sulla prossima sfida con i nerazzurri

Tanta delusione nell'ambiente del Sassuolo. La sconfitta con il Torino ha sollevato il malumore del tecnico Roberto De Zerbi: nella gara recuperata oggi pomeriggio non solo non sono arrivati i tre punti ma ha evidentemente visto, da parte di qualche giocatore giovane, un atteggiamento non all'altezza della situazione.

«La sfida di sabato sera si prepara da sola perché è l'impegno più duro del campionato, si giocherà contro la capolista. Credo che ci sarà una risposta forte del Sassuolo. Le parole di De Zerbi sono abbastanza chiare. Ha tracciato una linea decisa, ha detto che manderà in tribuna chi non sarò all'altezza, non guarderà in faccia nessuno. La squadra nero-verde è salva, non vedo altri obiettivi. Anche perché raggiungere la Lazio, con una gara in meno, ora è difficile», ha detto il giornalista.