"Il Milan è fermamente intenzionato a costruire un nuovo stadio, impegnandoci con grande senso di responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, per rendere il club più competitivo a livello internazionale, e perciò dobbiamo esplorare qualsiasi possibilità ci venga prospettata": lo dice il presidente Paolo Scaroni a margine del pranzo UEFA.

"L'ipotesi di ristrutturazione del Meazza, ad esempio, - spiega il presidente del Milan - non soddisfaceva alcuni criteri richiesti dai club, sebbene fosse un progetto di alta qualità in linea con il livello di un'impresa leader internazionale come è WeBuild".