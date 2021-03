Sconcerti: “Ibra fa ridere mentre il Milan perde la strada. E’ cattiva satira”

La partecipazione al Festival di Sanremo dello svedese in un momento così delicato per i rossoneri continua a far discutere

Daniele Vitiello

Al Milan farebbe di certo comodo il miglior Zlatan Ibrahimovic in questo momento. Lo svedese, ai box per un infortunio, prosegue la sua esperienza a Sanremo, mentre i rossoneri faticano in campo. Ieri il pareggio con l'Udinese che ha attirato altre critiche sul club di via Aldo Rossi. "Una grande società non guarda la propria squadra allontanarsi dal campionato mentre il suo miglior attaccante è al Festival di Sanremo. Infortunato o no importa poco. Se il gruppo, il calcio, le partite, sono fatte di particolari, quei particolari vanno cercati tutti insieme, altrimenti non coincideranno mai", ha scritto Mario Sconcerti sul Corriere della Sera.

Il risultato di ieri non aiuta a far digerire una decisione parsa fuori luogo dall'inizio: "Si può perdere la stagione, ma insieme. Vedere Ibrahimovic che recita un copione per far ridere la gente mentre il Milan dall’altra parte perde la strada, è una contraddizione troppo forte, non appartiene al calcio, è cattiva satira. In queste condizioni è giusto perdere, non si è da scudetto".