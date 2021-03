Ibrahimovic ad Amadeus: “Troppi cantanti al Festival. Quattro dalli in prestito all’Inter”

Dal Palco di Sanremo i due si sono scambiati battute e sfottò prima della presentazione delle canzoni in gara

«Stai sereno, senza stress, non fare dramma, fino a che c'è Ibra è tutto sotto controllo. Il problema è domani, non ci sono, seguo la squadra. Però ti guardo. Voto della prima serata? Ho fatto un ottimo lavoro. Ho fatto un bel Festival. Finora sono stato il migliore di tutti i tempi sul palco». L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic annuncia sul palco di Sanremo che sarà con il Milan, nonostante l'infortunio, per la gara conto l'Udinese.