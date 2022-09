Sconcerti: “Juve-Salernitana, chiaramente era gol. Ma la vera morale è un’altra”

A Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così dell’episodio di ieri in Juventus-Salernitana: «Se mi chiedi se era gol quello della Juve ti rispondo di sì, chiaro. Ma la vera morale di ieri è il Var ci fa capire che gli arbitri sono costretti a pendersi una responsabilità che prima non avevano. Tu lo ricordi un gol della vittoria annullato nel recupero in casa della Juve contro una piccola come la Salernitana? Io no».