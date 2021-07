Sconcerti: “Spalletti come Mourinho? Paragone audace. Giusto che…”

Il commento sui due allenatore che da ieri hanno assaggiato il clima delle rispettive piazze

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio dell'arrivo di Mourinho e Spalletti rispettivamente a Roma e Napoli. Queste le sue considerazioni: "Giusto l'entusiasmo per Mourinho da parte dei tifosi. Paragonare Mourinho a Spalletti è audace. Spalletti è un tecnico molto importante ma non come Mourinho. Il Napoli certamente è più avanti come squadra rispetto alla Roma. Giusto però aspettarsi tanto da entrambe le squadre".