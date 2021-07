Roggi: “Spalletti ha ricaricato le pile. E’ andato al Napoli perché…”

Le parole dell'ex giocatore: ". Se Spalletti è andato al Napoli è perchè è convinto che i risultati arriveranno"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Moreno Roggi, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: "Ha ricaricato le batterie, è pronto per una nuova grande avventura a Napoli, dove la passionalità con cui viene vissuto il calcio gli darà una gran carica. Lo accoglieranno bene e farà ottime cose. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori ed è il miglior allenatore che potessero scegliere. Con De Laurentiis? Per me si troverà bene. Se Spalletti è andato al Napoli è perchè è convinto che i risultati arriveranno; ripeto, è una piazza bella e stimolante per lui".