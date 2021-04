Semplici: “Inter, classifica dice tutto. Potevamo prenderci il pari”

L'allenatore del Cagliari ha analizzato la gara contro i nerazzurri a Skysport

«Siamo dispiaciuti per il risultato, ci serviva un risultato positivo. Sapevamo avremmo trovato un'Inter in forma, in salute. I punti di vantaggio sulla seconda dimostra il campionato che sta facendo. La prestazione mi è piaciuta,, siamo stati bravi, si doveva fare una partita da un certo punto di vista dell'attenzione e della determinazione e volevo vedere una risposta dai ragazzi dopo due sconfitte immeritate. La risposta l'abbiamo data secondo me e abbiamo anche rischiato di portare a casa il pareggio che meritavamo, potevamo prenderci. Sono stati bravi gli avversari. Con questa voglia di arrivare al ribaltare il risultato possiamo pensare di arrivare all'obiettivo». Il tecnico del Cagliari, Semplici, ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta con l'Inter .

Ha aggiunto anche: «Certezze dopo questa prestazione? Quando lotti per certi obiettivi che non erano quelli inizialmente, vengono fuori delle difficoltà. Ogni domenica si pensava che qualcuno risolvesse, ma poi non era così. Bisogna mettere in campo uno spirito diverso. Quando lotti per obiettivi importanti devi tenere qualcosa in più rispetto alle qualità tecniche che la squadra ha ma non ha sempre dimostrato. Sto cercando di far si che loro tirino fuori le qualità tecniche e caratteriali che ci vogliono, la risposta di oggi è quella giusta».