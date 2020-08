Siviglia, Lopetegui si coccola Ocampos e spera di recuperarlo per la gara con l’Inter

L’altra finalista dell’Europa League è il Siviglia e l’Inter dovrà superare l’ostacolo spagnolo per portare a Milano la Coppa in palio. Il Mundo Deportivo aggiorna sulla situazione della squadra spagnola e sottolinea che a preoccupare l’allenatore Lopetegui sono le condizioni di Ocampos. Nella semifinale con lo United è stato costretto a lasciare il campo, anche piuttosto nervoso, per un problema al ginocchio destro.

Il giocatore ha segnato 17 gol nel corso della stagione ed è una delle principali armi per l’attacco del Siviglia. È stato tra i più bravi nella fase finale dell’EL. “Il giocatore ci è rimasto male per essersi infortunato in semifinale e ha lasciato malvolentieri il campo. Ha una spina nel fianco in questo concorso, ha perso la finale quando era al Marsiglia, contro l’Atletico Madrid e vorrebbe riprendersi una rivincita. Tirato fuori dal cappello di Monchi per 15 mln di euro, ora ne vale 75mln, il costo della sua clausola rescissoria. Ci sarebbero il Real e club di Premier pronti a strapparlo agli spagnoli. Il modo di giocare di Lopetegui avvantaggia i giocatori di seconda linea come lui, con grande potenza e passo, lasciando al secondo posto il ruolo del nove”, spiega il giornale sportivo spagnolo. Il Siviglia lo aspetta e il suo allenatore se lo coccola sperando possa averlo a disposizione nella gara contro l’Inter.

