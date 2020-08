Siviglia, Lopetegui: “Inter squadra magnifica, ci costringerà a giocare una gara straordinaria”

Sarà dunque Inter-Siviglia la finale dell’Europa League 2019-20. Una partita affascinante, tra due squadre che hanno un modo diverso di intendere il calcio e che si giocano un trofeo internazionale prestigioso. Ai canali ufficiale del club andaluso, Julien Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha usato grandi elogi per descrivere i nerazzurri:

“L’Inter ci costringerà a fare una partita straordinaria. È una rivale di livello magnifico, una squadra fatta per giocare la Champions League, che ha terminato il campionato di Serie A a un punto dalla Juventus e che ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Siamo consapevoli del rivale che andremo ad affrontare e dobbiamo prepararci bene .La squadra ha un modo di giocare molto caratteristico, tutte le squadre Conte ce l’hanno. Non è facile per giocatori di così alto livello prestarsi a giocare in un modo collettivo così peculiare. L’Inter è piena di giocatori di grande talento, il che ci costringerà a fare una partita straordinaria. Con il passare dei giorni staremo meglio. Mentalmente la squadra arriverà bene, emozionata, con voglia, ambizione, desiderio di giocare una partita molto importante. E anche le gambe ogni giorno staranno sempre meglio. La squadra ha svolto un ottimo lavoro fisico, che ci ha fatto finire il campionato in maniera positiva“.

(Fonte: sevillafc.es)