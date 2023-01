Sky – Smalling-Roma, non c’è ancora l’accordo sul rinnovo. Offerta e richieste

Smalling è stato associato anche all'Inter ma il giocatore sta trattando il rinnovo con la Roma. La società giallorossa ha visto in queste ore l'agente : gli è stato proposto un rinnovo di contratto per due anni a cifre più bassi rispetto a quelle che attualmente percepisce ma con bonus legati alle presenze che farebbero comunque crescere lo stipendio.

Il procuratore ha chiesto o un contratto triennale o un biennale, ma a cifre più alte rispetto a quelle proposte dal club. La Roma, per il momento, non rilancia. Il calciatore dal canto suo - riferiscono a Skysport - vorrebbe restare alla Roma, ma non ha ancora dato l'ok. Avrebbe la possibilità unilaterale di rinnovare - entro il 31 maggio - il contratto per un'altra stagione alle cifre che percepisce attualmente. Si tratta di una situazione simile a quella che c'era nel contratto di Henrikh Mkhitaryan la scorsa estate, poi il calciatore armeno è sbarcato a Milano per la sua avventura con l'Inter.