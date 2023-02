Spalletti: “Provai a prendere Lobotka all’Inter: perché non arrivò. Poi misi Brozovic”

Un retroscena sul mercato dell’Inter raccontato da Luciano Spalletti. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli oggi in conferenza

“Sono fortunato ad avere Lobotka perché provai a prenderlo all'Inter, me lo consigliò Alessandro Pane che era un mio collaboratore. Cercavo un giocatori simile e poi misi Brozovic, in quel momento non potevamo spendere i soldi che di chiedevano. Quando sono arrivato qui sapevo benissimo chi era”.