Sanchez: “I compagni dell’Inter ancora non capiscono il mio addio. Ma io…”

Alessandro Cosattini

13 gol in 29 partite stagionali fin qui per Alexis Sanchez. Così l’attaccante ex Inter, ora al Marsiglia, ha parlato a Sky Sport:

"Se potevo essere ancora utile all’Inter? I compagni all’Inter mi dicevano così, che ancora non capiscono il mio addio, ma io volevo giocare, il calcio è così. Ringrazio tutta la gente dell’Inter per l’affetto, anche in spogliatoio, ma tutto dipende da come l’allenatore vuole giocare. Sono contento qui a Marsiglia, voglio continuare qui. Qualcuno dei miei ex compagni mi scrive ancora, mi dice bravo Niño”, le sue parole.