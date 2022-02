Spalletti: “Inter? C’è tempo per recuperare anche Koulibaly. Essere più squadra…”

L'allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria con il Venezia anche della prossima sfida contro i nerazzurri

"Cambio assetto tattico? E che ci vuoi dire, diccelo se hai in mente qualcosa. Siamo sempre in tre a centrocampo. Di calciatori bravi ne abbiamo tanti e bisogna farli coesistere. Quello che dà vantaggio è essere tutti più squadra. Abbiamo fatto giocare poco Demme che è bravo a dare palla sui piedi. Lobotka ha fatto passi in avanti, ha preso la squadra in mano e porta palla da una parte all'altra, difficile da togliere. Curiosità di giocare contro l'Inter? Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori per fare cambi di qualità con le cinque sostituzioni. Abbiamo una settimana davanti per lavorare bene e recuperare Koulibaly e Anguissa nel gruppo perché Koulibaly ha un valore come giocatore e come presenza nello spogliatoio e vedere di fare di fare qualche allenamento anche Lozano, abbiamo bisogno di tutti".