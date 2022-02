I risultati dei match delle 15

E' Victor Osimhen a regalare tre punti preziosi al Napoli, oggi impegnato in trasferta a Venezia. La rete di testa del nigeriano consegna infatti agli azzurri i tre punti che portano a -1 dall'Inter (che ha una partita in meno) la squadra di Luciano Spalletti. Poker della Sampdoria in casa contro il Sassuolo: apre le danze Ciccio Caputo, segnano poi Stefano Sensi, Andrea Conti e Antonio Candreva. 0-0 invece tra Bologna ed Empoli.