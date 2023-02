Spalletti: “I miei siano pronti a distruggersi sul campo. Si mangia col presente”

A DAZN, Luciano Spalletti ha commentato la vittoria del Napoli sulla Cremonese e il momento della squadra prima in classifica: «Tutti sul pezzo? Qui sul pezzo ci tiene la città, ci tengono i tifosi e la nostra possibilità di fare cose importanti. Tutti percepiscono che si può fare qualcosa di importante, anche troppo e nel primo tempo ci siamo innervositi e abbiamo avuto delle difficoltà. La disponibilità è totale, abbiamo bravi ragazzi, si allenano tutti bene e sono disponibili ad aiutare la squadra. Devono essere pronti a distruggersi sul campo per ogni risultato perché ogni risultato può fare la differenza per noi», ha spiegato.

Ci sono cose che non devono interessarci, noi non dobbiamo protestare. C'era un fallo dove potevano tutti i miei avere reazioni differenti ma hanno avuto una reazione ordinata. Noi dobbiamo andare avanti e non ci si ferma sugli episodi. Dobbiamo vincere le gare al di là delle cose che troviamo in mezzo. Qui potevamo uscire solo con una vittoria, questi tre punti qua non li troviamo più in nessun'altra partita. La partita va gestita e si cerca sempre il gol in più per vivere più tranquilli.