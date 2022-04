Spalletti-De Laurentiis, qualcosa si è incrinato? “Valutazioni a fine stagione”

Stando a quanto sostiene la stampa italiana qualcosa si sarebbe rotto nel rapporto tra allenatore e presidente e potrebbe arrivare la separazione

L'Empoli ha mandato in crisi il Napoli. Dopo l'ultima sconfitta, subita in rimonta, nell'ambiente attorno al club si parla del possibile addio a fine stagione di Spalletti. Ci sarebbero state le prime prime frizioni con il presidente De Laurentiis. Ovviamente la colpa di quanto successo contro la formazione di Andreazzoli, scrive il quotidiano Libero, non può essere data tutta al tecnico, come era successo in passato con altri allenatori. Come Gattuso, che ha pagato la mancata qualificazione in CL dopo la vittoria della Coppa Italia. E prima anche Ancelotti era stato mandato via. Oltre a Sarri anche Mazzarri e Benitez sono stati messi in discussione negli anni scorsi.