Spalletti: “Napoli deve avere rosa forte. Le rivali sono forti e l’obiettivo…”

L'allenatore ha parlato del mercato e ha sottolineato che la sua squadra deve rimanere competitiva

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Pro Vercelli, Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, ha parlato così dell'obiettivo del Napoli per la prossima stagione.

«De Laurentiis sta attento un po' a tutto ed è chiaro che bisogna andare a mettere a posto più situazione. Ma il Napoli deve rimanere forte perché in campionato ci sono squadre forti, ci sono grandissime avversarie, di grandissimo livello, del nostro livello ce ne sono sette. E l'intenzione è quella di arrivare là dentro, tra le prime quattro, non ci si nasconde, si va fuori e ci si fa vedere, quando si va in giro per il mondo si va là in mezzo e si fa vedere che siamo arrivati e che ci siamo, vogliamo giocarci le partite contro chiunque. Per questo ci vuole una rosa forte», ha spiegato ai giornalisti.