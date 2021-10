Napoli-Roma, Spalletti: “Espulso? Certe cose mi distruggono. Ma spiego…”

L'allenatore del club partenopeo ha ricevuto un rosso dall'arbitro Massa nella sfida contro la squadra di Mourinho

Luciano Spalletti ha spiegato la sua espulsione ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Roma di Mourinho. «Serve questa mentalità qui, dobbiamo provare a pigiarle le partite, spingere forte, per creare spirito di squadra. Perché la squadra merita di andare a vincere le gare per come sono fatte e si comportano. A volte non sono tanto convinto e gli va dato un aiuto in più. Ma vuole fare le cose fatte bene. Questa era una gara difficile in un momento difficile perché loro hanno ritrovato il pubblico e venivano dalla sconfitta con la Juve. Umanamente deluso? L'espulsione mi devasta. I fischi? Io ho dei ricordi belli della Roma e non cambio idea, ognuno poi giustamente la pensa come vuole».