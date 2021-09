Spalletti: “Serie A? Bisognerà stare sul pezzo. Milan e Inter dimostrano…”

Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Udinese

Luciano Spalletti sta lasciando intuire di credere allo scudetto col Napoli. E fa bene, considerando l'avvio di stagione che ha catapultato la sua squadra in vetta alla classifica. Ma il toscano ex Inter predica calma: "È appena iniziato il campionato, bisognerà stare continuamente sul pezzo. Milan e Inter sono squadre che stanno dimostrando di poter aver continuità, la Juve ha i mezzi per risalire", ha detto in conferenza stampa.