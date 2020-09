In Spagna – Suarez non vuole la Juve, aspetta l’Atletico. Il Cholo sceglie tra lui e altri 3

Luis Suarez sarebbe in trattativa per trasferirsi all’Atletico Madrid. Come riporta l’emittente spagnola “Deportes Cuatro”, l’attaccante in uscita dal Barcellona arriverebbe a parametro zero. In piu’, Suarez preferirebbe la squadra di Simeone alla Juventus, che lo segue da vicino da diversi giorni. La situazione potrebbe sbloccarsi se uno degli attaccanti dell’Atletico venisse ceduto.

L’indiziato numero uno a lasciare e’ Diego Costa, da cui il club spagnolo conta di ricavare circa 20 milioni di euro.

Le alternative a Suarez sono tre: Alexandre Lacazette dell’Arsenal – ma i “Gunners” chiedono una cifra importante-, Raul De Tomas dell’Espanyol ed Edinson Cavani.