Maurizio Pistocchi non è convinto che Luis Suarez rappresenti la soluzione giusta per la Juventus. Il giornalista sportivo ha risposto alle domande su questo tema sui social bocciando l’arrivo del giocatore del Barça: “Gran giocatore ma per CR7 è meglio Dzeko“. E poi ancora: “Fase difensiva ZERO, fase offensiva 9”.