Juve, Szczesny rassicura: “Paura, facevo fatica a respirare. Ma ora sto bene”

Dopo la vittoria della Juventus, Szczesny - che era uscito durante il primo tempo della partita contro lo Sporting per un malore - è arrivato davanti alle telecamere di Skysport per rassicurare tutti. Il portiere bianconero ha spiegato con un sorriso quanto successo durante la partita. «Ti abbiamo visto in lacrime... La verità è che ho visto Perin in forma - ha detto ridendo - e infatti ha fatto due miracoli a fine partita».

«Siamo stati bravi a non cadere in vittimismi e finti alibi, abbiamo girato usato l'energia negativa e abbiamo cercato di dimostrare di essere una squadra di uomini e dobbiamo continuare a farlo», ha detto Perin a proposito della stagione bianconera caratterizzata dal meno 15 per il caso plusvalenze. «Perin non mi fa parlare? Io non posso parlare - ha risposto Szczesny - io sono solo bello».