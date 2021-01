Coppa Italia, giudice sportivo: Milan, squalificato Donnarumma. Salta l’Inter

Aveva saltato il derby in campionato a causa del covid19 e salterà pure quello di Coppa Italia. Il giudice sportivo ha diramato le sue decisioni dopo gli ottavi. Donnarumma era in panchina nella gara contro il Torino ma è stato prima ammonito, poi addirittura espulso per proteste.

Il portiere è stato squalificato per un turno “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (giallo, prima ammonizione). Per avere, al 27esimo del secondo tempo – all’atto del provvedimento di ammonizione – quale giocatore in panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro”. Il portiere salterà quindi la sfida dei quarti contro l’Inter che si giocherà il 26 gennaio.