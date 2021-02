È arrivato a gennaio al Milan, Fikayo Tomori. Prima della partita contro il Crotone ha parlato ai microfoni di Skysport e ha sottolineato: «Mi trovo bene, sto migliorando partita dopo partita e sto cercando di imparare l’italiano. Partita importante per superare l’Inter in classifica? tutte le gare sono importanti. Abbiamo di fronte un avversario complicato ma dobbiamo vincere per superare i nerazzurri e fare bene anche nelle prossime gare».

(Fonte: Skysport)