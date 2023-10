Torino, Buongiorno ha un piano e ci proverà: “Spero di esserci contro l’Inter…”

Il capitano del Torino non avverte dolore, ma la prudenza è d'obbligo in queste circostanze: "Buongiorno deve fare i conti con un problema di natura muscolare in una zona del corpo (l’adduttore destro) che è delicata. Nei prossimi dieci giorni avrà davanti a sé una strada in salita: la lesione muscolare di primo grado è una circostanza da prendere con le pinze per evitare ricadute. Al netto di ciò, le prime sensazioni durante il percorso restano buone e positive". Settimana prossima i controlli decisivi per capire se potrà tornare in gruppo a disposizione di Juric.