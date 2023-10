Torino, Juric: “60′ ottimi, infortunio Schuurs ha spostato tutto. L’Inter…”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter di questa sera. Ecco le sue parole: "Schuurs? Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Speriamo in un miracolo. A noi già mancavano Buongiorno e Djidji, con Zima in condizioni non ottimale. Sazanov è giovane e ha voglia di imparare, ma deve ancora crescere e si è visto. I ragazzi hanno fatto 60' ottimi, giocando da grande squadra.