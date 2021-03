Torino, Nicola: “

L'allenatore granata ha analizzato la prestazione dei suoi uomini alla fine della gara contro i nerazzurri di Conte

Ai microfoni di Skysport ha rilasciato queste dichiarazioni: «In cosa mi ha soddisfatto la mia squadra? Intanto oggi la prestazione è stata importante. Dopo una settimana di lavoro completo abbiamo ripreso ad esprimere i nostri concetti. La gara mi è piaciuta per l'interpretazione e per la lettura delle altezze di campo. Abbiamo avuto attenzione in qualità quando avevamo il baricentro basso. Abbiamo cercato di uscire in fase di palleggio cercando di cambiare il fronte del gioco. Spiace per come è arrivata la sconfitta. Arrivata per la qualità di un grande giocatore. A me interessa aver avuto la consapevolezza che, nonostante il rammarico perché con un punto non avremmo portato via nulla, queste sono le prestazioni da fare per raggiungere il nostro obiettivo. Con questa voglia e con questa qualità».