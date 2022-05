Tudor: “Ci abbiamo provato, Milan più bravo e forte. Con i grandi club…”

L'allenatore del Verona ha parlato della sconfitta incassata contro i rossoneri al Bentegodi dopo il vantaggio di Faraoni

«Loro vengono uomo a uomo a pressare. Penso che abbiamo anche creato e avuto opportunità, sul 2 a 1 Caprari poteva darla a Lasagna e non l'ha fatto. Si fa fatica contro grandi squadre con queste motivazioni, è difficile giocarsela. Abbiamo provato, siamo stati anche in vantaggio. Mi ha fatto arrabbiare il secondo gol preso perché erano due giorni che parlavamo dei loro contropiedi su calcio d'angolo. Abbiamo onorato la partita fino alla fine, abbiamo provato. Purtroppo loro oggi sono stati bravi e hanno vinto meritatamente», ha aggiunto il tecnico del Verona.

«Abbiamo fatto 52 punti, sono una roba pazzesca, un anno straordinario. I ragazzi sono stati straordinari, abbiamo fatto anche belle gare anche contro grandi club. Poi si prende l'abitudine e si pensa che si possa fare ogni domenica, ma la verità è che contro queste grandi squadre possiamo fare risultato solo se loro non sono al cento per cento o sono stanche o quando le incontri e vanno forte diventa dura. Poi il Milan ha fisicità e corsa, armi fondamentali per loro quest'anno», ha spiegato.