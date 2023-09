UFFICIALE / Il Milan ha acquistato Luka Jovic. Per lui contratto di un anno

"Il 4 giugno 2019 Luka passa al Real Madrid (32 presenze, 2 reti) e nel gennaio 2021 ritorna in prestito all'Eintracht (18 presenze, 4 goal). A fine prestito rientra a Madrid per la stagione 2021/22 (19 presenze, 1 rete). Nel luglio 2021 Jović si trasferisce alla Fiorentina dove disputa 50 partite realizzando 13 reti. Con la nazionale Serba Jović vanta 30 presenze con 10 reti all’attivo. Luka Jović vestirà la maglia numero 15", conclude il comunicato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.