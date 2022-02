Napoli-Inter, Ulivieri: “Spalletti le può vincere tutte. Di lui all’Inter si apprezza…”

L'ex tecnico parla dell'allenatore del Napoli e di come è riuscito a tenere in piedi il gruppo anche di fronte a momenti fatti di infortuni e assenze

Renzo Ulivieri parla di Spalletti e del suo Napolie ne parla anche in chiave scontro scudetto. «Se nell'Inter di oggi vedo ancora qualcosa della squadra costruita dall'attuale tecnico azzurro? I nerazzurri sviluppano un altro tipo di gioco rispetto a prima. Dunque ogni allenatore ci mette del suo. Certo su Brozovic e la sua crescita in regia il lavoro di Luciano si apprezza ancora. Invece il Napoli si vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo, è una squadra spettacolare», ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.