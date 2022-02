Vieri: “Juve migliorata con Vlahovic, può fare 4 gol a partita. Bremer top”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha commentato così il derby di Torino finito in parità

"Bremer-Vlahovic? Non c'è mai stata partita, fenomenale Bremer. Juve? Finché c'è Dybala, la Juve può far 3/4 gol con tutti. Ora Dybala, Morata e Vlahovic vanno verso la porta per far gol. Da quando è arrivato Vlahovic la Juve è migliorata tantissimo e ora può solo che migliorare. Vlahovic ti porta su 30 metri la squadra. il Toro è stato però più pimpante, una bella partita ma meglio il Torino. La Juve può segnare tanto".