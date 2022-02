Bremer top con la Juve, Adani: “Gli ho visto fare cose che fa solo Koulibaly”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così della prestazione di Bremer in Juve-Torino

"Bremer? Ha giocato solo come ho visto fare a Koulibaly. Marca e copre allo stesso tempo. Bremer ha aggredito Vlahovic sul viaggio della palla, anticipa pulito e copre pulito, non fa mai fallo. Da solo copre il posto di due. Questo lo fa solo Koulibaly. E Vlahovic non l'ha mai presa".