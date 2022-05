Juventus, Visnadi: “Ma cosa fa Nedved? Da quando è andato via Marotta…”

Gianni Visnadi, su calciomercato.com, ha voluto sottolineare come l'addio di Marotta dalla Juventus abbia generato caos tra i bianconeri

"Ma cosa fa Nedved? Non risulta che scelga i giocatori, anche perché per anni ha trascorso a Miami quasi tutto il tempo che separava la fine di una stagione dall’inizio dell’altra. Non sceglie gli allenatori, perché Sarri l’aveva voluto Paratici e Pirlo fu un’idea dichiaratamente di Agnelli, ma ugualmente del dg oggi al Tottenham. Lui semmai li aveva entrambi confermati più volte in tv, Pirlo addirittura a fine marzo e poi a metà maggio, 10 giorni prima della Coppa Italia poi vinta e 2 settimane prima dell’esonero poi puntualmente arrivato. Non proprio parole “pesanti” le sue, evidentemente"