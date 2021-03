Le rivali / Fondo WLT vuole il Milan: Elliott tace. CdS: “Fonti vicine al club…”

Per il Corriere dello Sport, Alexandr Jucov, fondatore e CEO di WLT, punta al Milan. Elliott, che ha il progetto stadio con l'Inter, non molla

L'investitore moldavo Alexandr Jucov, fondatore e CEO di World Lab Technologies Corporation, ha manifestato l'interesse di acquistare quote di maggioranza del Milan attraverso un comunicato ufficiale. "Il fondo americano Elliott non si è esposto con posizioni ufficiali, ma da fonti vicine al club al momento emerge scetticismo e freddezza sulla presunta offerta dell’investitore moldavo. Inoltre Elliott è impegnato in un processo di risanamento graduale della società rossonera e non avrebbe intenzione di uscire di scena in tempi brevi. Anzi, permane la forte intenzione di costruire uno stadio di proprietà insieme all’Inter per rendere il Milan ancora più competitivo in futuro", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.