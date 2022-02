CdS – Zaniolo, la Roma pensa al futuro, ma Mourinho ci conta per il presente

Il club giallorosso, spiega il quotidiano, valuterà il rinnovo del giocatore. Intanto c'è feeling con il tecnico portoghese

Da quando Pinto non ha assicurato nulla sulla sua permanenza alla Roma si parla della possibile cessione di Zaniolo. Ma il Corriere dello Sport sottolinea che la società giallorossa farà le sue valutazioni rispetto al futuro del calciatore: "Zaniolovuole sentirsi gratificato dalla società con il rinnovo del contratto per i sacrifici fatti in questi anni, con un aumento dell’ingaggio, a cifre più alte rispetto ai 2.5 milioni attuali. Del rinnovo si riparlerà, ma a fine stagione, i dirigenti vogliono verificare il suo completo recupero fisico dopo il secondo intervento al ginocchio. Nicolò non è ancora al cento per cento, ha incontrato difficoltà dopo l’operazione fatta in Austria ed è rimasto fermo un anno. E’ riconoscente alla società per il supporto avuto in quei due anni difficili e questo avrà un peso nelle valutazioni finali che farà con il suo entourage", si legge.