Se dovesse arrivare Gasperini cambierebbe molto nel Napoli, perché lui vuole giocatori di corsa, fisici, è un allenatore che gioca uomo contro uomo, però è anche giusto dopo 13 anni dargli una chance in una grande piazza. Per uno che frequenta l’Europa con l’Atalanta da tempo e che centra imprese come quella di Liverpool sarebbe pure ora. Non pensiamo alla sua breve esperienza con l’Inter, non la considero neanche tale. Gasp voleva impostare la difesa a tre, allora ci furono le resistenze e lui andò via. Poi poco dopo l’Inter passò lo stesso alla retroguardia a tre.

Pioli è un allenatore credibile, non penso che abbia tanta voglia di misurarsi a Napoli, credo che voglia restare al Milan anche se le cose sembrano compromesse. Su Conte penso che ci sia una sorta di ritrosia da parte di De Laurentiis che non vuole sentirsi dire di no e lo capisco anche. Italiano è passato in terza linea, non penso che Allegri possa venire a Napoli, per altri profili di allenatori giovani non credo ci sia possibilità”.

