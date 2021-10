Zazzaroni: “Juve, mercato inconsistente. E Ronaldo manca come il pane. Allegri…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo

"A Empoli Inzaghi ha ottenuto quel che cercava attraverso scelte conservative, fatte in funzione del terzo impegno in sette giorni. Può permettersi numerosi cambi, Simone, ma non rinuncia al suo giocatore prevalente, Barella: quando ha i polmoni pieni, Nicolò lega tutti i fili della manovra e i settori, godendo della meritata libertà, e produce strappi straordinari.

Quelli che mancano alla Juve attuale, fin troppo normalizzata. In un tempo non troppo lontano ogni volta che il Sassuolo si presentava a Torino i dietrologi in servizio permanente effettivo lo riducevano a “Scansuolo”: l’impressione che si desse per sconfitto in partenza era forte, disarmante, e il finale puntualmente la confermava: dall’Allianz Stadium gli emiliani uscivano con il carniere vuoto. Quel tempo sembra definitivamente passato: adesso il Sassuolo affronta la Juve con spregiudicatezza e riesce addirittura a batterla mostrando un’organizzazione invidiabile e soluzioni che si chiamano Berardi e Frattesi o addirittura “Mini” Lopez (ripenso spesso allo splendido primo tempo con l’Inter e alla superiorità, in quella circostanza, della formazione di Dionisi). Trova terreno fertile, peraltro, perché può investire sui limiti della squadra di Allegri, inconsistente in attacco e perforabile nel preciso momento in cui, esaurito lo slancio e provando a vincere o a recuperare, concede spazi sfruttabilissimi. E sfruttati - ammetto che in passato la Juve aveva vinto partite giocate peggio.