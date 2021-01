Paolo Ziliani si è voluto soffermare sulla prestazione di Sandro Tonali e sulle grandi aspettative che, per ora, il giocatore non ha ancora corrisposto: “Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: Tonali è lontano anni luce dai ritmi del Milan e del gioco in serie A (a dire il vero non insostenibili). Perde palloni, arranca, colleziona cartellini. Una delusione”.