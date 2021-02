Ziliani: “Impresa Chiellini, chiede rigore per mani di un compagno. Strano non l’abbiano dato”

Così Paolo Ziliani ironizza sulle proteste dei giocatori della Juve, Chiellini su tutti, per un fallo di mano in attacco

"Chiellini, che nel primo tempo ha commesso un mano da rigore non punito da arbitro prima e VAR poi, riesce nell’impresa (assieme a mezza squadra) di chiedere rigore per un mani - dopo un suo colpo di testa- compiuto da McKennie. Il miracolo è che non l’abbiano dato. Napoli-Juve".