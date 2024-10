Paolo Ziliani ha analizzato il servizio che il Corriere dello Sport ha dedicato al monte ingaggi della Serie A. I dati pubblicati dal quotidiano sono reali e vedono l'Inter "al top delle spese" mentre risulta che "i bianconeri hanno risparmiato più di 130 milioni in 5 anni". Ma è davvero così? Il giornalista ha sottolineato come non tenere conto del parametro del costo di ammortamento dei cartellini sia "un'eresia".

"È vero infatti che gli stipendi pagati dall’Inter ai suoi giocatori sono più alti, e non di poco, rispetto a quelli della Juventus: 141,7 milioni contro 113,8. Ma andrebbe detto che a bilancio non va solo lo stipendio: va anche l’ammortamento del cartellino di ogni giocatore. Ed è qui che casca l’asino: perchè è sommando stipendio e ammortamento che si ha la foto completa del peso a bilancio di un calciatore. Facciamo un esempio. Koopmeiners, nuovo acquisto della Juventus, e Zielinski, nuovo acquisto dell’Inter, hanno entrambi uno stipendio di 4,5 milioni netti: che al lordo sono 5,9 per Koopmeiners (che usufruisce del decreto crescita) e 8,33 per Zielinski (che non ne gode). La differenza tra i due è però, in quanto a impatto a bilancio, sostanziale: mentre Zielinski è stato ingaggiato infatti a parametro zero (non è cioè costato nulla), Koopmeiners è stato pagato 54,7 milioni più 6 di bonus più 4,5 di oneri accessori. E avendo firmato un contratto di cinque anni, questo significa che l’olandese costerà alla Juventus (i conti sono di Calcio & Finanza) 16,16 milioni all’anno (5,9 di stipendio più 10,26 di ammortamento) contro gli 8,33 di Zielinski all’Inter. Cioè esattamente il doppio", scrive Ziliani.