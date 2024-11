Sebbene nella storia interista figurino diverse pagine di incroci memorabili contro squadre tedesche, quello di domani con il Lipsia sarà un confronto inedito. Per Betclic, il risultato più plausibile è il 2-0, quotato a 7.00. Nel complesso, tuttavia, si prospetta decisamente più verosimile un esito da Over 2.5, a 1.51, mentre l’Under 2.5 è a 2.29. L’influenza lo ha messo fuori causa per la trasferta del ‘Bentegodi’, motivo in più per il quale ora capitan Lautaro Martínez scalpita per tornare a giocare e a incidere. Le sue chance di gonfiare la rete sono date a 2.10 da Betclic. Possibilità concrete anche per il suo probabile partner d’attacco Marcus Thuram, reduce dalla doppietta contro il Verona e con quota-gol a 2.25. Pronto al rientro anche Hakan Çalhanoğlu, il cui centro è stimato a 3.00. Tra gli ospiti, fari puntati su Loïs Openda, a 3.90, e su Benjamin Šeško, a 4.00.