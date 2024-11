Dopo la sconfitta del Lipsia per 3:4 contro l'Hoffenheim, l'allenatore Marco Rose aveva criticato la sua squadra. Del gruppo in campo ne aveva salvato solo uno. Si tratta di Antonio Nusa (19 anni), centrocampista con la passione per il dribbling. "Antonio è stato il nostro giocatore migliore, ha di nuovo messo in campo una grande prestazione", ha dichiarato Rose dopo la sconfitta.

Nusa ha ammesso di essere in forma: "Mi sento semplicemente bene, ho fiducia e voglio fare il mio gioco". La speranza del Lipsia, scrive la Bild, è che riesca a dimostrarlo anche in campo contro l'Inter per poter avere ancora qualche chance in ottica play off. Scrive la Bild che per poter aspirare a risultati positivi in Champions League anche i compagni di squadra del Lipsia dovranno dimostrarsi all'altezza della sfida.