Anche Sky Sport conferma quanto riferito da FCInter1908.it in merito ai tempi di recupero del difensore: Acerbi salterà certamente la partita di domani sera a San Siro in Champions League contro il Lipsia, ma si proverà a recuperarlo per la delicata trasferta di domenica contro la Fiorentina. Al più tardi, l'ex Lazio tornerà a disposizione per la partita contro il Parma.