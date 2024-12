Mbappé-Svezia: cosa è successo

Kylian Mbappé sembrava essere coinvolto in accuse di violenza sessuale in Svezia, legate a un presunto incidente avvenuto a Stoccolma il 10 ottobre 2024. Secondo le autorità svedesi, era stata aperta un'indagine dopo la denuncia di una donna che affermava di essere stata aggredita in un hotel in città. Tuttavia, la procura svedese non aveva ufficialmente nominato Mbappé come sospettato principale, ma alcune testate giornalistiche, tra cui Expressen e Aftonbladet, lo hanno indicato come "ragionevolmente sospettato", il livello più basso di accusa secondo la legge locale.