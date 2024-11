"I 55 milioni erano stati congelati dal club francese dopo l'accordo dell'estate del 2023, quando per reintegrare il giocatore che rifiutava l'estensione del contratto fino al 2025, fu stabilita con il presidente Nasser la rinuncia a una cifra che potesse evitare il tracollo dei conti del Psg. Per Mbappé però quell'accordo ha perso valore dopo aver scoperto di essere stato vittima in passato di campagne social ostili orchestrate da un'agenzia ingaggiata dal Psg, e anche per il fatto di essere stato progressivamente marginalizzato dopo aver ufficializzato che non sarebbe rimasto al termine della passata stagione. Come poi è infatti accaduto col passaggio al Real Madrid".