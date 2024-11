Negli ultimi giorni è rientrato da un infortunio patito in allenamento con l'Inter e per questo ha saltato diverse partite. Adesso Kristjan Asllani ha recuperato e sarà pronto al 100% per Silvinho nelle due gare che la nazionale albanese disputerà contro Repubblica Ceca e Ucraina. I dubbi per Asllani sono proseguiti anche nella prima seduta della squadra, dove il centrocampista si è presentato in allenamento con un tutore al ginocchio, misura protettiva contro il rischio di una eventuale ricaduta.